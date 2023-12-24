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        Haberler Gündem İstanbul Beşiktaş’taki trafik kazasında 9 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Beşiktaş’taki trafik kazasında 9 kişi yaralandı

        Beşiktaş'ta servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 04:03 Güncelleme: 24.12.2023 - 04:03
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        Beşiktaş'ta trafik kazası: 9 yaralı
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        Dolmabahçe Caddesi'nde, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobil ile servis minibüsü çarpıştı.

        Kazada otomobildeki 3 kişi ile minibüsteki 6 kişi yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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