Beşiktaş’ta Adriano’nun sakatlanmasıyla birlikte Göztepe karşısında 12. dakikada oyuna dahil olan Necip Uysal, ilk yarının bitmesiyle birlikte yerini Jeremain Lens’e bıraktı. Necip’in oyuna girmesiyle birlikte Vida’yla birlikte oynayan Medel, sol beke geçerken, Necip ise Vida’nın yanında stoper olarak görev aldı.

Ancak 30’uncu dakikadan sonra Necip topu her ayağına aldığında Beşiktaş tribünleri, tecrübeli futbolcuyu ıslıklayarak tepki gösterdi. İlk yarının bitmesiyle birlikte Teknik Direktör Şenol Güneş, Hollandalı futbolcu Jeremain Lens’i oyuna alırken, Necip’i ise kenara çekti. Lens’in oyuna girmesiyle birlikte sistemini yeniden değiştiren Beşiktaş’ta Dorukhan savunmanın göbeğine geçen isim oldu.

Lens sol kanada dahil olurken, bu bölgede forma giyen Adem Ljajic ise Atiba’yla birlikte orta sahaya geçti. Yaşanan oyuncu değişiklikleri sonrasında Beşiktaş’ta özellikle savunmada büyük rotasyon yaşandı. Maça Vida-Medel ikilisiyle başlayan siyah-beyazlılar daha sonra Vida-Necip ve ardından da Vida-Dorukhan ikilisiyle mücadele etti.