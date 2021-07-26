Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Douglas'ın yeni adresi belli oldu.

Siyah-beyazlıların geçtiğimiz sezondan bu yana elden çıkarmak istediği ancak 800 bin Euro'luk yıllık ücreti nedeniyle ayrılmak istemeyen Brezilyalı futbolcunun Yeni Malatyaspor'la anlaştığı kaydedildi.

Douglas'ın ücretinin üçte birlik kısmının Yeni Malatyaspor tarafından, geri kalanının ise Beşiktaş tarafından ödeneceği bildirildi.