Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın tarafından belirlenen Hatayspor maç kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Ersin, Utku, Rosier, Montero, Nskala, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan, Atiba, Necip, Dorukhan, Kartal Yılmaz, N’Koudou, Güven Yalçın, Aboubakar, Larin, Ghezzal, Hasic, Atakan."

Siyah-beyazlılarda, sakatlığı süren Mensah, Gökhan Töre ve Adem Ljajic kadroya dahil edilmedi.