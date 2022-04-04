Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kalırken endirekt serbest vuruşun tartışması yaşandı.

Mücadelenin 47. dakikasında Uğurcan Çakır, takım arkadaşından gelen topu eliyle kontrol ederken hakem Zorbay Küçük sağ çizgi üzerinden endirekt serbest vuruş kararı verdi. Ghezzal, dar açıdan vuruşunda baraja takılırken maçın ardından endirekt serbest vuruşun kullanıldığı yerle ilgili 'kural hatası' yapıldığı ileri sürüldü. Kurallara göre atışın kaleyi cepheden gören açıdan yapılması gerektiği eski hakemler tarafından dile getirildi.

Bu yaşananların ardından ise gözler Beşiktaş yönetimine çevrildi. Siyah-beyazlıların bugün konuyu değerlendirip hareket edeceği öğrenildi.