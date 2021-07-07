Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İki grup halinde salonda yapılan idman, istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli denge, kuvvet ve dayanıklılık testleriyle sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına akşam idmanıyla devam edecek.