Süper Lig'in 4. haftasında gerçekleşecek Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçını Arda Kardeşler yönetiyor. İşte Beşikta - Yeni Malatyaspor maçına dair merak edilenler...

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı 11 Eylül Cumartesi akşamı yani bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yeni Malatyaspor Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmada Beşiktaş'ın misafiri olacak. Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı Bein Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'İ BELLİ OLDU!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin Nkoudou, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Fabrice Nsakala, Welinton Souza Silva, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Alex Teixeira.

LARIN VE ATİBA DA YOK

Beşiktaş'ta Kanada Milli Takımı'ndan geç dönen Cyle Larin ve Atiba'nın yanı sıra kart cezalısı Salih Uçan ve sakatlığı bulunan Umut Meraş kadroda yer almadı.