Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas: Hatalar pahalıya mal oldu

REKLAM advertisement1

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor’a 3-2 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas şunları söyledi:

“Buraya iyi oynamak ve galibiyet için geldik. İlk yarının sonunda golü bulduk, ikinci yarının başında çok büyük hatalar yaparak goller yedik. Bize bu hatalar pahalıya mal oldu. 3 golden sonra risk aldık, bir gol bulduk ama yeterli olmadı.”