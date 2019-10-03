Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta maçında İngiltere'nin Wolverhampton ekibini konuk ediyor. Siyah-beyazlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine 4-2 mağlup oldu. Wolverhampton ise sahasında Portekiz temsilcisi Braga'ya 1-0 yenildi.

BEŞİKTAŞ - WOLVES

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Harald Lechner

SAAT: 19.55

YAYIN: beIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Karius, Douglas, Vida, Necip, Rebocho, Elneny, Dorukhan, Ljajic, Lens, N'Koudou, Güven

WOLVERHAMPTON: Patricio, Doherty, Boly, Coady, Saiss, Otto, Neves, Moutinho, Gibbs-White, Neto, Jimenez

BURAK YILMAZ YOK

Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı! Burak Yılmaz Wolves maçının kadrosunda yer almadı...

BEŞİKTAŞ BU SEZON SADECE 1 MAÇ KAZANDI

Beşiktaş, kötü başladığı sezonda şu ana kadar sadece bir maç kazanabildi. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Resmi maçlarda 10 kez ağları havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 16 gol gördü.

216. RANDEVU

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 217 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 88 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 290 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 312 gol gördü.

KUPA 2'DE 116. MAÇ

Siyah-beyazlı takım, adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 115 müsabakada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 40 mağlubiyet gördü. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 184 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 143 gol gördü.