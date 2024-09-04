Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maç takvimi 2024-2025: Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Ajax-Beşiktaş maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri geçtiğimiz hafta yapılan kura çekimi ile netlik kazanmıştı. Akabinde ise Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maç takvimi futbolseverlerin gündemindeki yerini almıştı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu. Siyah beyazlı temsilcimiz, Avrupa'da ilk maçına Hollanda'nın Ajax takımı karşısında çıkacak. Peki Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2024-2025 sezonu BJK Avrupa maç takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 14:57 Güncelleme: 04.09.2024 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek olan UEFA Avrupa Ligi için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan kura çekimi ile temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Beşiktaş’ın lig aşamasındaki rakipleri Frankfurt, Lyon, Maccabi Tel Aviv, Malmö, Bodo-Glimt, Athletic Bilbao ve Twente oldu. Siyah beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Hollanda ekibi Ajax ile mücadele edecek. Peki, Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2024-2025 Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi fikstürü…

        • 2

          BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU!

          Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü açıklandı.

          Siyah beyazlı ekip, yeni format gereği dördü içeride dördü deplasmanda olmak üzere 8 takımla karşılaşacak. İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.

          Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig etabında birbirleriyle eşleşemeyecek.

        • 3

          AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Ajax ile karşı karşıya gelecek.

          Ajax-Beşiktaş maçı, 26 Eylül 2024 Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak.

        • 4

          AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Ajax-Beşiktaş maçı, TRT ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 5

          BEŞİKTAŞ’IN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

          1. HAFTA

          26 Eylül Perşembe

          22.00 Ajax - Beşiktaş

          2. HAFTA

          3 Ekim Perşembe

          22.00 Beşiktaş - Frankfurt

          3. HAFTA

          24 Ekim Perşembe

          22.00 Lyon - Beşiktaş

          4. HAFTA

          6 Kasım Çarşamba

          18.30 Beşiktaş - Malmö

        • 6

          5. HAFTA

          28 Kasım Perşembe

          20.45 Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv

          6. HAFTA

          12 Aralık Perşembe

          23.00 Bodo/Glimt - Beşiktaş

          7. HAFTA

          22 Ocak Çarşamba

          18.30 Beşiktaş - Athletic Bilbao

          8. HAFTA

          30 Ocak Perşembe

          23.00 Twente - Beşiktaş

        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da
        Depremzede olarak kaydettiği Zeynep katletti!
        Depremzede olarak kaydettiği Zeynep katletti!
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Abdullah Kayapınar'dan gümüş madalya!
        Abdullah Kayapınar'dan gümüş madalya!
        8 ayda 138 bin 158 kişi uçtu!
        8 ayda 138 bin 158 kişi uçtu!
        "Niyeti bu değildi"
        "Niyeti bu değildi"
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Lula da Silva'dan Musk'a: "Dünya tahammül etmek zorunda değil"
        Lula da Silva'dan Musk'a: "Dünya tahammül etmek zorunda değil"
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        "Çok üzgünüm"
        "Çok üzgünüm"
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor
        Habertürk Anasayfa