Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Ajax-Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri geçtiğimiz hafta yapılan kura çekimi ile netlik kazanmıştı. Akabinde ise Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maç takvimi futbolseverlerin gündemindeki yerini almıştı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu. Siyah beyazlı temsilcimiz, Avrupa'da ilk maçına Hollanda'nın Ajax takımı karşısında çıkacak. Peki Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2024-2025 sezonu BJK Avrupa maç takvimi…
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Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek olan UEFA Avrupa Ligi için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan kura çekimi ile temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Beşiktaş’ın lig aşamasındaki rakipleri Frankfurt, Lyon, Maccabi Tel Aviv, Malmö, Bodo-Glimt, Athletic Bilbao ve Twente oldu. Siyah beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Hollanda ekibi Ajax ile mücadele edecek. Peki, Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2024-2025 Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi fikstürü…
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BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU!
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü açıklandı.
Siyah beyazlı ekip, yeni format gereği dördü içeride dördü deplasmanda olmak üzere 8 takımla karşılaşacak. İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig etabında birbirleriyle eşleşemeyecek.
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AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Ajax ile karşı karşıya gelecek.
Ajax-Beşiktaş maçı, 26 Eylül 2024 Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak.
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AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Ajax-Beşiktaş maçı, TRT ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
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BEŞİKTAŞ’IN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ
1. HAFTA
26 Eylül Perşembe
22.00 Ajax - Beşiktaş
2. HAFTA
3 Ekim Perşembe
22.00 Beşiktaş - Frankfurt
3. HAFTA
24 Ekim Perşembe
22.00 Lyon - Beşiktaş
4. HAFTA
6 Kasım Çarşamba
18.30 Beşiktaş - Malmö
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5. HAFTA
28 Kasım Perşembe
20.45 Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv
6. HAFTA
12 Aralık Perşembe
23.00 Bodo/Glimt - Beşiktaş
7. HAFTA
22 Ocak Çarşamba
18.30 Beşiktaş - Athletic Bilbao
8. HAFTA
30 Ocak Perşembe
23.00 Twente - Beşiktaş
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