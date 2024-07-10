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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Tyler Boyd'a 1 milyon 37 bin euro tazminat ödedi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Tyler Boyd'a 1 milyon 37 bin euro tazminat ödedi!

        Beşiktaş, Tyler Boyd'a 956 bin euro fesih tazminatı ve 81 bin euro faiz olmak üzere toplamda 1 milyon 37 bin euro ödenip FIFA'daki dosyanın kapatıldığını KAP'a bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 18:51 Güncelleme: 10.07.2024 - 18:53
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        Beşiktaş Boyd davasını kapattı!
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        Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tyler Boyd, geçmiş dönem borçlarının ödenmemesinden dolayı siyah-beyazlı kulübü CAS'a şikayet etmişti. Bu şikayetin ardından Beşiktaş'ın tazminat ödemesine karar verildi. Siyah-beyazlı ekip, 29 yaşındaki futbolcuya tazminat ödendiğini ve dosyanın kapandığını açıkladı.

        Siyah-beyazlı ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:

        "12 Mart 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen FIFA The Dispute Resolution Chamber – DRC (FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Tyler Boyd'a fesih tazminatının ödenmesine ilişkin hukuki süreç tamamlanmış olup, oyuncuya anılan 956.000 EUR fesih tazminatı ve 81.525,56 EUR faiz olmak üzere toplamda 1.037.525,56 EUR ödenmiş ve dosya kapanmıştır."

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