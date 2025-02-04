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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u karşısında: İşte Solskjaer'in 11'i! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u karşısında: İşte Solskjaer'in 11'i!

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Kupaya deplasmanda Sivasspor karşısında alınan galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 3 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kupadaki ilk maçında sahasında Süper Lig ekibi Bodrum FK ile karşı karşıya gelen Kırklarelispor, rakibiyle 4-4 berabere kalmıştı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.02.2025 - 10:25 Güncelleme: 04.02.2025 - 10:25
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        • 1

          Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek.

        • 2

          Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadele A Spor'dan yayımlanacak. Mücadelenin hakemi olarak Ozan Ergün görev yaparken, yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Şenol Bektaş kaydetti.

        • 3

          Kupaya deplasmanda Sivasspor karşısında alınan galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 3 puanla ikinci sırada yer alıyor.

        • 4

          Kupaya 2. turda dahil olan Kırklarelispor, sırasıyla Yozgat Belediyesi Bozokspor (2-0), Yeşil Yalova FK (4-0), Yeni Mersin İdman Yurdu (2-0) ve Süper Lig ekibi Adana Demirspor'u (2-0) yenerek adını grup aşamasına yazdırmıştı.

          Yeni formatıyla oynanan kupadaki ilk maçında sahasında Süper Lig ekibi Bodrum FK ile karşı karşıya gelen Kırklarelispor, rakibiyle 4-4 berabere kalmıştı.

          Yeşil-beyazlılar, grupta 1 puanla 4. sırada bulunuyor.

        • 5

          KIRKLARELİSPOR İLE İLK MAÇ

          Beşiktaş ile Kırklarelispor, ilk kez karşı karşıya gelecek.

          Siyah-beyazlı ekip, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden yeşil-beyazlılarla ilk kez bir resmi maçta kozlarını paylaşacak.

        • 6

          ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU'NDA

          Beşiktaş, Tüpraş Stadı'ndaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle Kırklarelispor maçını evinden uzakta oynayacak.

          Siyah-beyazlı kulüp, daha önce yapılan açıklamayla mücadelenin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurmuştu.

        • 7

          SON 2 MAÇTA 2 KUPA

          Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı son iki karşılaşmada 2 kupa kazanmayı başardı.

          Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, 11. kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

          Bu sezon başında ise Turkcell Süper Kupa'da yine aynı statta Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini 5-0 yenerek kupaya uzanmıştı.

        • 8

          BİLETLER 10-20 LİRA

          Beşiktaş'ın Kırklarelispor ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları 10 ve 20 lira olarak satışa sunuldu.

          Müsabakanın biletleri 1 Şubat Cumartesi gününden itibaren genel satışa çıkarılırken, fiyatlar kale arkası 10, batı ve doğu tribünler ise 20 lira olarak belirlendi.

        • 9

          EKSİKLER

          Beşiktaş'ta Kırklarelispor karşısında birçok oyuncu formasından uzak kalacak.

          Siyah-beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Necip Uysal, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi'nin yanı sıra tedavisi devam eden Bakhtiyor Zaynutdinov'un kupa maçında forma giymesi beklenmiyor.

        • 10

          İşte Ole Gunnar Solskjaer'ın muhtemel 11'i:

        • 11

          Ersin Destanoğlu

        • 12

          Onur Bulut

        • 13

          Emirhan Topçu

        • 14

          Uduokhai

        • 15

          Masuaku

        • 16

          Salih Uçan

        • 17

          Joao Mario

        • 18

          Chamberlain

        • 19

          Muçi

        • 20

          Semih Kılıçsoy

        • 21

          Mustafa Hekimoğlu

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