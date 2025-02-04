Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u karşısında: İşte Solskjaer'in 11'i!
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Kupaya deplasmanda Sivasspor karşısında alınan galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 3 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kupadaki ilk maçında sahasında Süper Lig ekibi Bodrum FK ile karşı karşıya gelen Kırklarelispor, rakibiyle 4-4 berabere kalmıştı.
- 1
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek.
- 2
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadele A Spor'dan yayımlanacak. Mücadelenin hakemi olarak Ozan Ergün görev yaparken, yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Şenol Bektaş kaydetti.
- 3
Kupaya deplasmanda Sivasspor karşısında alınan galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 3 puanla ikinci sırada yer alıyor.
-
- 4
Kupaya 2. turda dahil olan Kırklarelispor, sırasıyla Yozgat Belediyesi Bozokspor (2-0), Yeşil Yalova FK (4-0), Yeni Mersin İdman Yurdu (2-0) ve Süper Lig ekibi Adana Demirspor'u (2-0) yenerek adını grup aşamasına yazdırmıştı.
Yeni formatıyla oynanan kupadaki ilk maçında sahasında Süper Lig ekibi Bodrum FK ile karşı karşıya gelen Kırklarelispor, rakibiyle 4-4 berabere kalmıştı.
Yeşil-beyazlılar, grupta 1 puanla 4. sırada bulunuyor.
- 5
KIRKLARELİSPOR İLE İLK MAÇ
Beşiktaş ile Kırklarelispor, ilk kez karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı ekip, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden yeşil-beyazlılarla ilk kez bir resmi maçta kozlarını paylaşacak.
- 6
ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU'NDA
Beşiktaş, Tüpraş Stadı'ndaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle Kırklarelispor maçını evinden uzakta oynayacak.
Siyah-beyazlı kulüp, daha önce yapılan açıklamayla mücadelenin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurmuştu.
-
- 7
SON 2 MAÇTA 2 KUPA
Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı son iki karşılaşmada 2 kupa kazanmayı başardı.
Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, 11. kez şampiyonluğa ulaşmıştı.
Bu sezon başında ise Turkcell Süper Kupa'da yine aynı statta Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini 5-0 yenerek kupaya uzanmıştı.
- 8
BİLETLER 10-20 LİRA
Beşiktaş'ın Kırklarelispor ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları 10 ve 20 lira olarak satışa sunuldu.
Müsabakanın biletleri 1 Şubat Cumartesi gününden itibaren genel satışa çıkarılırken, fiyatlar kale arkası 10, batı ve doğu tribünler ise 20 lira olarak belirlendi.
- 9
EKSİKLER
Beşiktaş'ta Kırklarelispor karşısında birçok oyuncu formasından uzak kalacak.
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Necip Uysal, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi'nin yanı sıra tedavisi devam eden Bakhtiyor Zaynutdinov'un kupa maçında forma giymesi beklenmiyor.
-
- 10
İşte Ole Gunnar Solskjaer'ın muhtemel 11'i:
- 11
Ersin Destanoğlu
- 12
Onur Bulut
-
- 13
Emirhan Topçu
- 14
Uduokhai
- 15
Masuaku
-
- 16
Salih Uçan
- 17
Joao Mario
- 18
Chamberlain
-
- 19
Muçi
- 20
Semih Kılıçsoy
- 21
Mustafa Hekimoğlu
-