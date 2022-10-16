Rakibinin yaptığı bu ikramı geri çevirmeyen bordo-mavili yıldız, topu filelerle buluşturup Trabzonspor'u 2-1 öne geçirdi.

Masuaku yaptığı hatanın ardından büyük üzüntü yaşarken, siyah-beyazlı taraftarlar ise alkışlarla yıldız ismi teselli etti.