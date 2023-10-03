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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Token işleme açıldı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Token işleme açıldı

        Beşiktaş'ın Paribu iş birliğiyle hayata geçirdiği Beşiktaş Token'ın ön satışı 3 saniye gibi rekor bir süreyle tükenirken, Beşiktaş Token işleme açıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 13:24 Güncelleme: 03.10.2023 - 16:03
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        Beşiktaş Token işleme açıldı
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        Beşiktaş'ın Paribu iş birliğiyle hayata geçirdiği Beşiktaş Token'ın ön satışı 3 saniye gibi rekor bir süreyle tükenirken, Beşiktaş Token, işleme açıldı.

        Beşiktaş Token sahibi taraftarlar, kulüp tarafından yapılacak anketlere katılarak, alınacak kararlarda söz sahibi olmak gibi birçok avantaja sahip olacak.

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