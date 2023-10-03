Beşiktaş Token işleme açıldı
Beşiktaş'ın Paribu iş birliğiyle hayata geçirdiği Beşiktaş Token'ın ön satışı 3 saniye gibi rekor bir süreyle tükenirken, Beşiktaş Token işleme açıldı.
Giriş: 03.10.2023 - 13:24 Güncelleme: 03.10.2023 - 16:03
Beşiktaş'ın Paribu iş birliğiyle hayata geçirdiği Beşiktaş Token'ın ön satışı 3 saniye gibi rekor bir süreyle tükenirken, Beşiktaş Token, işleme açıldı.
Beşiktaş Token sahibi taraftarlar, kulüp tarafından yapılacak anketlere katılarak, alınacak kararlarda söz sahibi olmak gibi birçok avantaja sahip olacak.