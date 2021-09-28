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Beşiktaş taraftarı, Ajax maçı öncesinde Dam Meydanı'nda toplandı

Beşiktaş taraftarı Ajax maçı öncesinde Amsterdam'ın ünlü Dam Meydanı'nda toplandı. Siyah-beyazlı futbolseverler, meşaleler yakarak tezahüratlar yaptı.

28.09.2021 - 15:50 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş taraftarı, Ajax maçı öncesinde Dam Meydanı'nda toplandı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş, bu akşam deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Bu zorlu müsabaka öncesi siyah-beyazlı taraftarlar, Amsterdam'ın ünlü Dam Meydanı'nda toplandı. Meşaleler yakan taraftarlar, takımları lehine uzun süre tezahüratlar yaptı.
Beşiktaşlı taraftarlar, maç saatinden önce de takımın kaldığı otelin önüne giderek kafileyi stada uğurlayacak.

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