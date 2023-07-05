Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş transferde Türki harekatına başlıyor! Bakhtiyor Zaynutdinov... - BJK transfer haberleri

Beşiktaş'tan Türki açılımı!

TFF'nin yabancı oyuncular konusundaki statü değişikliğinin ardından Beşiktaş da bir güzünü Türk dünyasına çevirdi. Türk dünyasından yapılacak bir transfer yerli sayılacağı için siyah-beyazlılar, bu statüde bir oyuncuyu kadrosuna katacak. Listenin ilk sırasında ise Bakhtiyor Zaynutdinov var

Giriş: 05.07.2023 - 10:08 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş transferde Türki harekatına başlıyor! Bakhtiyor Zaynutdinov... - BJK transfer haberleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Avrupa'dan pek çok isimle temas kurarken bir gözünü de Türk dünyasına çeviriyor. Siyah-beyazlılar, TFF'nin yeni yabancı kararının ardından bu bölgeden bir oyuncuyu da kadrosuna katmanın peşinde...

Hatırlanacağı gibi TFF, 2023-24 sezonu için yabancı oyuncu statüsünde değişikliğe gitmişti. Yapılan açıklamaya göre Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan vatandaşı olan bir oyuncu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcuyla da sözleşme imzalanabilecek.

Bu nedenle siyah-beyazlılar da Türk dünyasından transfer için kolları sıvadı. Listenin ilk sırasındaki isim ise CSKA Moskova forması giyen orta saha oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov var. 25 yaşındaki Kazak futbolcu, 2020 yılında Rostov'dan 2 milyon Euro bedelle transfer edilmişti. Beşiktaş, Bakhtiyoriçin Rus ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

FARKLI İSİMLER DE GÜNDEMDE

Bakhtiyor Zaynutdinov'un yanı sıra farklı isimler de Beşiktaş'ın radarında. Siyah-beyazlılar, Kazakistan ekibi FC Astana'nın 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Elkhan Astanov ile FC Aktobe'nin 22 yaşındaki 10 numarası Arman Kenesov'u da yakından takip ediyor. İki Kazak oyuncu için de önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği vurgulanırken Beşiktaş diğer ülkelerdeki taramalarına da devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Balkonda otururken başından vuruldu! Kuzeni gözaltında
Balkonda otururken başından vuruldu! Kuzeni gözaltında
Zamlı yeni teknisyen maaşı açıklanıyor...
Zamlı yeni teknisyen maaşı açıklanıyor...
"Serengeti değil, ülkemizin eşsiz yaban hayatı"
Dünyanın en alçak arabası!
Dünyanın en alçak arabası!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.