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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan transfer gelişmesi: Arsenal'le görüşmeler yeniden başladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan transfer gelişmesi: Arsenal'le görüşmeler yeniden başladı

        Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, rotayı yeniden İngiltere'ye kırdı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.08.2023 - 15:36
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          Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Arsenal'in savunma oyuncusunu gündemine aldı.

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          L'Equipe'te yer alan habere göre; siyah beyazlı kulüp, Londra ekibinde forma giyen Rob Holding'i kadrosuna katmak istiyor.

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          Habere göre Beşiktaş, oyuncunun transferi için Arsenal ve oyuncu ile görüşmelere başladı.

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          Stoper ve sağ bek pozisyonların görev alabilen oyuncu için, görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda resmi adımların atılması bekleniyor.

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          2016'dan bu yana Arsenal forması giyen 27 yaşındaki stoper, 5 gol kaydetti.

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