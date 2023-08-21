Beşiktaş'tan transfer gelişmesi: Arsenal'le görüşmeler yeniden başladı
Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, rotayı yeniden İngiltere'ye kırdı
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Arsenal'in savunma oyuncusunu gündemine aldı.
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L'Equipe'te yer alan habere göre; siyah beyazlı kulüp, Londra ekibinde forma giyen Rob Holding'i kadrosuna katmak istiyor.
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Habere göre Beşiktaş, oyuncunun transferi için Arsenal ve oyuncu ile görüşmelere başladı.
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Stoper ve sağ bek pozisyonların görev alabilen oyuncu için, görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda resmi adımların atılması bekleniyor.
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2016'dan bu yana Arsenal forması giyen 27 yaşındaki stoper, 5 gol kaydetti.
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