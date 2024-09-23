Beşiktaş'tan tepki: Penaltı nedir? Ne zaman verilir?
Beşiktaş, Eyüpspor maçı sonrası bir görüntü paylaşarak Gabriel Paulista'nın yerde kaldığı pozisyona tepki gösterdi.
Giriş: 23.09.2024 - 00:10 Güncelleme: 23.09.2024 - 00:10
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar mücadele sonrası yaptığı paylaşımda Paulista'nın yerde kaldığı pozisyon için penaltı tepkisi gösterdi.
Yapılan paylaşımda; "Şimdi bizim kafamızda 2 tane soru işareti var. Penaltı nedir? Ne zaman verilir?" ifadeleri kullanıldı.
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