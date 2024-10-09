Beşiktaş'tan Süper Lig ve Avrupa'da bambaşka performans!
Beşiktaş bu sezon Türkiye ve Avrupa'da adeta siyahla beyaz gibi... Trendyol Süper Lig'de 7 maçta 17 puan toplayan ve mağlubiyet yüzü görmeyen Kartal, Avrupa'da ise 2 maçta 0 çekti.
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Sezona teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde başlayan Beşiktaş, şu ana kadar ligde istediği sonuçları elde ederken, Avrupa'da ise umduğunu bulamadı.
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Lige harika bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlikle 17 puan topladı.
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Süper Lig'de namağlup 3 takımdan biri olan Kartal, Avrupa'da ise henüz puanla tanışamadı.
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Avrupa Ligi'nde ilk olarak Ajax'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş, ikinci maçında ise Eintracht Frankfurt'a İstanbul'da 3-1 yenildi.
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Beşiktaş bu sonuçlarla beraber 36 takımlı lig etabının son sırasına demir attı.
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LİGDE VE AVRUPA'DA ZORLU VİRAJA GİRİYOR
Beşiktaş milli ara sonrası Süper Lig ve Avrupa'da birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Bu karşılaşmalar siyah-beyazlıların belki de bu sezonki kaderini belirleyecek.
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Milli aranın ardından ilk olarak Konyaspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, daha sonrasında Fransız devi Olympique Lyon'a konuk olacak.
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Siyah-beyazlılar, Lyon deplasmanı dönüşünde ise Süper Lig'in 10. haftasında ezeli rakibi Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.