Beşiktaş'tan stopere Francisco Calvo hamlesi!
Avrupa'ya erken veda eden, Süper Lig'de de zirvenin 14 puan gerisine düşen Beşiktaş, transferde düğmeye bastı. İlk olarak stoper hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Konyaspor forması giyen Kosta Rikalı savunma oyuncusu Fransciso Calvo'yu gündemine aldı.
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Kötü gidişatın sürdüğü Beşiktaş'ta son alınan kararla birlikte Aboubakar, Rosier, Ghezzal, Bailly ve Onana kadro dışı bırakılırken, transfer çalışmaları da resmen başladı.
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Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba önderliğinde kadroya yapılacak takviyeler konusunda harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, ilk olarak stoper transferi için düğmeye bastı.
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Transferde ilk etapta bonservisi elinde olan oyunculara yönelen siyah-beyazlı ekip, Konyaspor forması giyen Francisco Calvo'yu gündemine aldı.
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Kosta Rika Milli Takımı'yla son Dünya Kupası'nda da görev yapan 31 yaşındaki stoper, golcü kimliği ile de ön plana çıkıyor.
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Milli takımında 89 maça çıkan Calvo, savunma bölgesinde görev yapmasına karşın 11 gol kaydetti.
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Sözleşmesi gereği 11 Ocak 2024'te bonservisini eline alacak olan tecrübeli stoper Calvo'ya, Arabistan ve Meksika kulüplerinin de ilgisi bulunuyor.
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Buna karşın bu sezon Konyaspor formasıyla 14 resmi maçta görev alan Kosta Rikalı oyuncu kariyerini Türkiye'de sürdürmek istiyor.