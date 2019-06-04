NIKOLA VLASIC GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR!

Başakşehir'de merkezde iki ofansif oyun kuruculu bir oyun tarzı benimseyen Abdullah Avcı'nın bu bölgeye takviye istediği, Beşiktaş yönetiminin de harekete geçtiği öğrenildi. Shinji Kagawa'nın takımdan ayrılmasının ardından bu bölge için arayışları olan Beşiktaş, bonservisi Everton'da bulunan Nikola Vlasic'i gündeme aldı.