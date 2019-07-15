Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

İsmi Fernerbahçe için de anılan 28 yaşındaki Fransız stoperin kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi var. Kartal bu nedenle piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Mangala’yı 2-3 milyon euroya bitirmek istiyor. İngilizler bu rakamı az bulursa, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi de masaya konacak.