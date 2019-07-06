Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Siyah-beyazlılar Boyd için Guimares’e 2,4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. İlk ödeme 10 Temmuz tarihinde 1 milyon Euro olacak, geri kalan 1,4 milyon Euro üç eşit takside bölünecek. Ağırlıklı olarak sol kanatta görev yapan ve forvetin her bölgesinde oynayabilen Boyd’un Beşiktaş’tan kazanacağı yıllık ücret ise 1,2 milyon Euro.