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Beşiktaş'tan son dakika | İki yıldızda flaş gelişme! Yönetim harekete geçti

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılarda Cyle Larin konusunda flaş bir gelişme yaşanırken Pjanic'ten de müjdeli haber geldi. Kartal, Mustafa Eskihellaç için ise Malatyaspor'a yeni teklifini iletti. İşte Beşiktaş'tan son dakika gelişmeleri

09.02.2022 - 10:39 | Güncelleme: FUTBOL

  • Yeni isimleri kadrosuna katmak için uğraşan yönetim, sözleşmesi biten oyuncularla yapılan görüşmelere devam ediliyor. 

  • Bu görüşmeler sırasında siyah-beyazlıları en çok zorlayan isim ise Cyle Larin oldu.

  • Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kanadalı forvet, Beşiktaş'ın kendisine yaptığı 1 milyon 700 bin euro'luk teklifi kabul etmeyerek 2.5 milyon euro maaş ve 4 yıllık kontrat talep etmişti.

  • Siyah-beyazlı yetkililer, ilk üç görüşmede de oyuncunun "2.5 milyon euro'dan aşağıya imza atmam" restini görmezden gelip taviz vermeyeceğini iletirken flaş bir gelişme yaşandı.

  • Arap takımları dışında yüksek ücret içeren bir teklif alamayan Kanadalı futbolcu için menajeri Mavromaras siyah-beyazlılardan randevu talep etti.

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