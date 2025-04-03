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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Serdal Adalı'nın cezasına 'YORUMSUZ' tepki! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Serdal Adalı'nın cezasına 'YORUMSUZ' tepki!

        Beşiktaş Kulübü, Başkan Serdal Adalı'nın 'Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları' nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 1.65 milyon TL para cezası aldığını açıkladı. 'YORUMSUZ' başlığıyla yayımlanan açıklamada karar metniyle birlikte TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, başkan seçilmeden önce sarf ettiği, "İlk işim kulüp başkanlarının PFDK'ya sevkini yasaklayacağız. Kaldırcaz maddeleri" sözlerine yer verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 17:35 Güncelleme: 03.04.2025 - 17:35
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        Beşiktaş'tan Adalı'nın cezasına 'YORUMSUZ' tepki!
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        Beşiktaş Kulübü, Başkan Serdal Adalı'nın siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 1.5 milyon TL para cezası aldığını duyurdu.

        Siyah-beyazlı kulüp, kararı, 'YORUMSUZ' başlığı altında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun TFF başkanlığına seçildiği gün yaptığı konuşmayı paylaştı. Hacıosmanoğlu söz konusu konuşmasında, "Allah nasip eder de bu salondan başkan olarak çıkarsam; ilk işim kulüp başkanlarının PFDK'ya sevkini yasaklayacağız. Kaldırcaz maddeleri" demişti.

        İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

        "YORUMSUZ

        BEŞİKTAŞ A.Ş. Başkanı Serdal Adalı'nın, 26.03.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca 45 gün Hak Mahrumiyet ve 1.500.000.-TL Para Cezası ilecezalandırılmasına, (oyçokluğu)

        Cezanın infazının karar tarihi olan 03.04.2025 tarihinden itibaren başlatılmasına, itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir."

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