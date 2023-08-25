Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!

        Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Tottenham forması giyen Eric Dier için nabız yokluyor

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 25.08.2023 - 11:46 Güncelleme: 25.08.2023 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i deplasmanda 3-2 yenerek play-off rövanşı öncesi avantajı cebine koyan Beşiktaş'ta gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

        Stoper bölgesine bir takviye daha yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Tottenham forması giyen Eric Dier'ı da listeye ekledi. Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibinin yeni hocası Ange Postecoglou tarafından şans verilmeyen 29 yaşındaki futbolcu için nabız yokladı. Tottenham ile sözleşmesinde son seneye girecek olan Dier'ın takımdan ayrılması beklenirken yine Premier Lig'den Fulham ve İskoçya'dan Celtic ile adı anılıyor.

        Beşiktaş, stoper transferini kısa süre içinde bitirerek savunmadaki eksikliği gidermeyi hedefliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        "Yeni bir ulaşım çağına giriliyor"
        "Yeni bir ulaşım çağına giriliyor"
        Yüzde 30 sınırına geldi! Tasarruf zamanı
        Yüzde 30 sınırına geldi! Tasarruf zamanı
        Rusya'da gizemli ölümler
        Rusya'da gizemli ölümler
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        Radyoaktif atık suyun tahliyesi 30 yılı geçebilir!
        Radyoaktif atık suyun tahliyesi 30 yılı geçebilir!
        Öğrencisiyle evlenen öğretmene suç duyurusu!
        Öğrencisiyle evlenen öğretmene suç duyurusu!
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Sürpriz faiz artırımı dünya basınında
        Sürpriz faiz artırımı dünya basınında
        Dayısını öldürmeyi kabul etmedi! Ahırda zincirli işkence!
        Dayısını öldürmeyi kabul etmedi! Ahırda zincirli işkence!
        Trump tarihe geçti!
        Trump tarihe geçti!
        Kadınları darp etmişlerdi! 3 emniyet personeli tutuklandı!
        Kadınları darp etmişlerdi! 3 emniyet personeli tutuklandı!
        Futbol konferansı!
        Futbol konferansı!
        Anneden böbrek, abladan karaciğer! "Yeniden doğmuş gibiyim"
        Anneden böbrek, abladan karaciğer! "Yeniden doğmuş gibiyim"
        Trump teslim oldu, 200 bin dolar kefaletle serbest kaldı
        Trump teslim oldu, 200 bin dolar kefaletle serbest kaldı
        "Bahtiyar etti!"
        "Bahtiyar etti!"
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Prigojin'in son uçuşu hakkında neler biliniyor?
        Prigojin'in son uçuşu hakkında neler biliniyor?
        Habertürk Anasayfa