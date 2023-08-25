Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!

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Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i deplasmanda 3-2 yenerek play-off rövanşı öncesi avantajı cebine koyan Beşiktaş'ta gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

Stoper bölgesine bir takviye daha yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Tottenham forması giyen Eric Dier'ı da listeye ekledi. Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibinin yeni hocası Ange Postecoglou tarafından şans verilmeyen 29 yaşındaki futbolcu için nabız yokladı. Tottenham ile sözleşmesinde son seneye girecek olan Dier'ın takımdan ayrılması beklenirken yine Premier Lig'den Fulham ve İskoçya'dan Celtic ile adı anılıyor.

Beşiktaş, stoper transferini kısa süre içinde bitirerek savunmadaki eksikliği gidermeyi hedefliyor.