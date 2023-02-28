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Beşiktaş'tan Devlet Bahçeli açıklaması

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kulüp üyeliğinden istifasının ardından çıkan haberlerle ilgili açıklamada bulundu.

Giriş: 28.02.2023 - 18:26 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş'tan Devlet Bahçeli açıklaması
HABERTURK.COM

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili çıkan haberler üzerine açıklama yaptı.

"BORCU YOKTUR, İSTİFA DİLEKÇESİ DE BULUNMAMAKTADIR"

Önkol, "Bahçeli'nin Kulübümüze aidat borcu olmadığı gibi kurulumuza ulaşmış yazılı bir istifa dilekçesi de bulunmamaktadır" dedi.

Önkol, Beşiktaş'ın resmi sitesinden yayınlanan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüzde tüm kurullar, tüzüğümüz gereği Genel Kurul oylarıyla göreve gelmekte, tüzük hükümlerine göre görev yapmaktadır. Bu, seçilen tüm kurullarımız için geçerlidir ve görev ile yetkileri gerek kanunla gerekse de tüzükle belirlenmiştir.

28.04.2000 tarihinde Kulübümüze üye olan 14684 sicil numaralı Sayın Devlet Bahçeli'nin üyelik aidatlarını yatırmadığı ve bu nedenle kulüp üyeliğinden ihraç edildiği ile ilgili paylaşımlar gerçeği yansıtmamakta olup kendisinin aidat borcu bulunmamaktadır.

Sayın Bahçeli'nin Kulübümüze aidat borcu olmadığı gibi kurulumuza ulaşmış yazılı bir istifa dilekçesi de bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız"

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