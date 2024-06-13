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        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...

        Zenit, büyük bir satış için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Gedson Fernandes ve Bahtiyar Zaynutdinov'u isteyen Rus ekibinden beklenti 20 milyon Euro'yu aşan bir rakam... Görüşmeler hızla sürerken anlaşmanın yakın olduğu ifade edildi

        Giriş: 13.06.2024 - 10:19 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:19
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        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
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        Kadroya takviye için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilk transferi Gabriel Paulista'yı gece İstanbul'a getirirken satış konusunda sürpriz bir gelişme masada.

        GEDSON'DA 20 MİLYON EURO'LUK PAZARLIK

        Zenit, Gedson Fernandes ve Bahtiyar Zaynutdinov için kapıyı çaldı. Görüşmeler hızla ilerlerken Beşiktaş, Gedson'u 20 milyon Euro'nun altında bir rakama bırakmak istemiyor. 2022'de Benfica'dan bonservisinin yarısını 6 milyon Euro'ya alan Beşiktaş, Zenit'in ödeyeceği rakamın yarısını da Portekiz ekibine verecek. Bu nedenle siyah-beyazlılar, 20 milyon Euro'nun altında bir bedele sıcak bakmıyor. Portekizli orta saha oyuncusuna Arabistan ve Avrupa kulüplerinden de ilgi devam ediyor.

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        ZENIT'TEN BONUSLARLA 4 MİLYON EURO

        Rus ekibi Zenit'in Gedson'a 2028'e kadar sözleşme önerdiği belirtilirken Portekizli oyuncunun bonuslarla birlikte senelik 4 milyon Euro civarında bir rakam alacağı ifade edildi.

        BAHTİYAR İÇİN KAPI AÇIK AMA...

        Zanit'in istediği bir diğer isim olan Bahtiyar Zaynutdinov ise geçen sezonun başında bir diğer Rus ekibi CSKA Moskova'dan transfer edilmişti. 4.5 milyon Euro ödenen Bahtiyar'ın yüzde 15 de sonraki satıştan payı bulunuyor. Siyah-beyazlılar, bu rakamların altına inmeyecek. Kazak futbolcunun da kararı bu transferde etkili olacak.

        Geçen sezon 45 maça çıkan Gedson, 3 gol atıp 6 da asist yaptı. Zaynutdinov ise ligde 27 maçta görev aldı.

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