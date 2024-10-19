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        Haberler Spor Voleybol Beşiktaş'tan Bahçelievler Belediyespor'a sert tepki! - Voleybol Haberleri

        Beşiktaş'tan Bahçelievler Belediyespor'a sert tepki!

        Beşiktaş Kulübü, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Bahçelievler Belediyespor ile oynadıkları karşılaşmada yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 22:43 Güncelleme: 19.10.2024 - 22:43
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        Beşiktaş'tan 'Bahçelievler' tepkisi!
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        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan, "Spor salonlarında zorbalık, kibir ve küfre yer yok!" başlıklı açıklamada, "Beşiktaş Kadın Voleybol Takımımız ile Bahçelievler Belediyesi Kadın Voleybol Takımı arasında oynanan karşılaşmanın ikinci setinde salona gelen Bahçelievler Belediye Başkanı ve korumalarının saldırgan, sportmenliğe yakışmayan tutumunu şiddetle kınıyoruz." denildi.

        Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın, siyah-beyazlı yöneticilere "kaba davranış" gösterdiğinin vurgulandığı açıklamaya şöyle devam edildi:

        "Salona girer girmez protokol tribününde büyük bir kibirle kendisinin neden kapıda karşılanmadığını sorgulayan, ardından tahrik edici ve tehditkâr tavırlarıyla yöneticilerimize gösterdiği kaba davranışlarla ortamı geren, küfür eden, korumalarının müdahalesi neticesinde yöneticilerimizin yaralanmasına neden olan Bahçelievler Belediye Başkanı ve korumalarını kınıyoruz."

        Bahçelievler Belediyespor cephesinin maçın durmasına sebebiyet verdiği belirtilen açıklama, şu ifadelerle sona erdi:

        "Ne yazık ki kadın ve çocukların izleyici olarak bulunduğu bir ortamda bu hoyrat davranışlarıyla spor etik ve ahlakından uzaklaşmışlardır. Yaşattıkları kaos nedeniyle maçın yaklaşık 40 dakika duraklamasına neden olmuşlardır. Hiçbir şekilde spor sahalarında küfür, zorbalık ve hakarete yer yoktur. Yaşanan saldırıyla ilgili Türkiye Voleybol Federasyonuna gerekli şikayeti yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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