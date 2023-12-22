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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Avrupa Süper Ligi kararı: "Reddediyoruz" - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Avrupa Süper Ligi kararı: "Reddediyoruz"

        Beşiktaş Kulübü, Avrupa Süper Ligi'ni reddettiklerini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 00:51 Güncelleme: 22.12.2023 - 00:51
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        Avrupa Süper Ligi kararı: Reddediyoruz
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        Siyah-beyazlı kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Beşiktaş JK, Avrupa Adalet Divanı'nın C-333/21 Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili olarak bugün verdiği kararı not etmektedir. Avrupa spor modelini açıkça destekliyor ve federasyonlar ve ligler tarafından düzenlenen müsabakalar dışındaki müsabakaları reddediyoruz. Yerel müsabakalar, futbol piramidi boyunca yerel topluluklara ve dayanışmaya yaptıkları paha biçilmez katkılarla taraftarların futbol tutkusunun merkezinde yer almaktadır.

        UEFA müsabakalarına katılmaya ve Avrupa futbolunun sürekli gelişimi için UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği aracılığıyla diğer kulüplerle olumlu işbirliğine olan bağlılığımızı sürdürüyoruz" denildi.

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