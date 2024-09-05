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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Amartey açıklaması - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Amartey açıklaması

        Kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ın genel sekreteri Kaan Şakul, gideceği konuşulan Amartey'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 09:53 Güncelleme: 05.09.2024 - 09:53
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        Beşiktaş'tan Amartey açıklaması!
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        Transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş'ın genel sekreteri Kaan Şakul, geleceği belirsizliğini koruyan Amartey hakkında Trt Spor'a konuştu.

        AMARTEY AÇIKLAMASI

        Şakul, Amartey'in takımdan ayrılmak istemediğini söyledi.

        Kaan Şakul'un sözleri şu şekilde;

        "Daniel Amartey için şu ana kadar 7 yazılı teklif geldi. Al-Shabab ile anlaştık. Oyuncu buradan kazanacağının fazlasını kazanacaktı. Tamam dedi, uçak biletini aldık vazgeçti. Neden diye sorduk "Ben Dubai'de oynamak istemiyorum" dedi. En son Eyüpspor ile görüştük fakat oyuncu bugün bunu da kabul etmedi. En son 1 yıl alacaklarını verelim dedik. Tamam dedi fakat az önce vazgeçtim diye mesaj attı. Ben Ocakta gitmek istiyorum dedi."

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