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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk operasyon! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk operasyon!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta uçaklar havalanmaya başladı. Siyah-beyazlılar, Southampton forması giyen Lyanco'nun transferinde mutlu sona ulaşırken Lens'ten Jean Onana için ise kulübüyle her konuda anlaşmaya varıldı. Beşiktaş'ın iki transfer için kasasından çıkacak ücret de 10 milyon Euro'yu bulacak

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 19.07.2023 - 10:12
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          Siyah-beyazlılar, bir süredir peşinde olduğu Southampton forması giyen Lyanco'nun transferinde mutlu sona ulaştı.

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          Kartal, İngiliz kulübüyle zorunlu satın alma formülüyle anlaşmaya varırken 1+3 yıllık anlaşma imzalanacak.

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          Siyah-beyazlılar, kiralama için 2 milyon Euro, bonservis için ise 4 milyon Euro ödeyecek.

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          Lyanco'nun toplam maliyeti böylece 6 milyon Euro'yu bulacak.

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          Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 30 resmi maça çıkan Lyanco Vojnovic bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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          ONANA DA BİTİYOR

          Beşiktaş'ta Lyanco'nun yanı sıra orta saha için hedefte olan Jean Onana konusunda da sıcak gelişmeler yaşandı.

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          23 yaşındaki futbolcu ile daha önce el sıkışan siyah-beyazlılar, kulübü Lens'le olan bonservis görüşmelerinde de mutlu sona ulaştı.

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          Beşiktaş, Kamerunlu ön libero için Fransız ekibine 4 milyon Euro bonservis ödeyecek.

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          Onana geçen sezon Lens'te 21 maçta görev aldı.

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