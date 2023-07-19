Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk operasyon!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta uçaklar havalanmaya başladı. Siyah-beyazlılar, Southampton forması giyen Lyanco'nun transferinde mutlu sona ulaşırken Lens'ten Jean Onana için ise kulübüyle her konuda anlaşmaya varıldı. Beşiktaş'ın iki transfer için kasasından çıkacak ücret de 10 milyon Euro'yu bulacak
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Siyah-beyazlılar, bir süredir peşinde olduğu Southampton forması giyen Lyanco'nun transferinde mutlu sona ulaştı.
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Kartal, İngiliz kulübüyle zorunlu satın alma formülüyle anlaşmaya varırken 1+3 yıllık anlaşma imzalanacak.
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Siyah-beyazlılar, kiralama için 2 milyon Euro, bonservis için ise 4 milyon Euro ödeyecek.
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Lyanco'nun toplam maliyeti böylece 6 milyon Euro'yu bulacak.
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Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 30 resmi maça çıkan Lyanco Vojnovic bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
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ONANA DA BİTİYOR
Beşiktaş'ta Lyanco'nun yanı sıra orta saha için hedefte olan Jean Onana konusunda da sıcak gelişmeler yaşandı.
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23 yaşındaki futbolcu ile daha önce el sıkışan siyah-beyazlılar, kulübü Lens'le olan bonservis görüşmelerinde de mutlu sona ulaştı.
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Beşiktaş, Kamerunlu ön libero için Fransız ekibine 4 milyon Euro bonservis ödeyecek.
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Onana geçen sezon Lens'te 21 maçta görev aldı.
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