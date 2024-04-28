İstanbul Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
İstanbul Beşiktaş'ta zincirleme kaza meydana geldi. 7 aracın karıştığı olayda 8 kişi yaralandı
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Beşiktaş'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
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AA'da yer alan habere göre Büyükdere Caddesi'nde, Zincirlikuyu istikametinde seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerleri aşıp karşı şeride geçti.
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Araç, Levent istikametinde ilerleyen 6 araca çarparak durabildi.
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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi kurtardı.
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Kurtarılan 2 kişi ile kazada hafif yaralandığı belirlenen 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
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Kaza nedeniyle Levent istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.
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