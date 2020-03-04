Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Trabzonspor maçının ardından kaleci Loris Karius'un sezon sonunda satın alma opsiyonunun kullanılmayacağını ve yolların ayrılacağını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından gözler yeni kalecinin kim olacağına çevrildi. Volkan Babacan ve Sinan Bolat ile ismi anılan siyah-beyazlılar, listeye tanıdık bir ismi de aldı. Beşiktaş yönetimi eski kalecisi Fabri'yi yeniden renklerine bağlamak için formül üretmeye çalışıyor.

"BEŞİKTAŞ'A AŞIĞIM"

2018-2019 sezonun başında Beşiktaş'tan 6 milyon Euro bonservisle İngiliz ekibi Fulham'a transfer olan Fabri, burada beklentileri karşılayamadı. Fazla forma şansı bulamayan İspanyol eldiven bu sezon ise ülkesinden Mallorca'ya kiralandı. Beşiktaş ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Herkes Beşiktaş’a aşık olduğumu biliyor. Bu bir sır değil. Ancak her şey Beşiktaş, Mallorca ve Fulham’ın elinde" diyen Fabri için yönetimin harekete geçtiği ve kulübü Fulham ile görüşmelere başlandığı aktarıldı.