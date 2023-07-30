Milan'dan ikinci imza yolda!
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Ante Rebic'i İstanbul'a getiren siyah-beyazlılar, Milan'dan bir oyuncuda daha mutlu sona yaklaştı
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Ante Rebic'i kadrosuna katmaya hazırlanan Beşiktaş, Milan'dan Junior Messias için de girişimlerini sürdürüyor.
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İtalyan basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın 32 yaşındaki futbolcunun transferi için Milan'la görüşmelerini hız verdiği aktarıldı.
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BEŞİKTAŞ GÖRÜŞMELERİ HIZLANDIRDI
Beşiktaş ve Milan'ın Messias'ın kalıcı transferi için görüştüğü kaydedildi.
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Tarafların Milan'ın istediği 3-4 milyon euro'luk rakama uzlaşıp uzlaşmayacağının şu an için bilinmediği ifade edildi.
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SÖZLEŞMESİNİN SON YILI
Sağ kanatta ve orta sahada görev alabilen Brezilyalı futbolcunun Milan ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
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Milan'ın da bu nedenle para kazanmak için Messias'ı bonservisiyle göndermek istediği vurgulandı.
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JUNIOR MESSIAS KİMDİR?
İtalya kariyerine Casale ile adım atan Brezilyalı orta saha oyuncusu, daha sonra Chieri, Gozzano, Crotone ve Milan formaları giydi.
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Messias, sağ kanadın yanı sıra orta sahada da forma giyebiliyor.