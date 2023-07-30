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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER HABERİ: Milan'dan ikinci imza yolda! Messias geliyor... - Beşiktaş Haberleri

        Milan'dan ikinci imza yolda!

        Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Ante Rebic'i İstanbul'a getiren siyah-beyazlılar, Milan'dan bir oyuncuda daha mutlu sona yaklaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2023 - 16:45
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          Ante Rebic'i kadrosuna katmaya hazırlanan Beşiktaş, Milan'dan Junior Messias için de girişimlerini sürdürüyor.

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          İtalyan basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın 32 yaşındaki futbolcunun transferi için Milan'la görüşmelerini hız verdiği aktarıldı.

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          BEŞİKTAŞ GÖRÜŞMELERİ HIZLANDIRDI

          Beşiktaş ve Milan'ın Messias'ın kalıcı transferi için görüştüğü kaydedildi.

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          Tarafların Milan'ın istediği 3-4 milyon euro'luk rakama uzlaşıp uzlaşmayacağının şu an için bilinmediği ifade edildi.

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          SÖZLEŞMESİNİN SON YILI

          Sağ kanatta ve orta sahada görev alabilen Brezilyalı futbolcunun Milan ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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          Milan'ın da bu nedenle para kazanmak için Messias'ı bonservisiyle göndermek istediği vurgulandı.

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          JUNIOR MESSIAS KİMDİR?

          İtalya kariyerine Casale ile adım atan Brezilyalı orta saha oyuncusu, daha sonra Chieri, Gozzano, Crotone ve Milan formaları giydi.

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          Messias, sağ kanadın yanı sıra orta sahada da forma giyebiliyor.

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