Beşiktaş'ta ters şerit kazası: 7 yaralı

AA

Beşiktaş'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. İddiaya göre, Akmerkez Yolu'nda ters şeritten ilerleyen 34 J 3880 plakalı otomobil, 34 TFJ 95 plakalı taksi ve 34 ELJ 838 plakalı ciple çarpıştı.

Fotoğraf: AA

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelerde kaldırıldı.

Fotoğraf: İHA

Kaza nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesiyle kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin ilk görseli DHA tarafından servis edilmiştir.