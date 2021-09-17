Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Dortmund'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Welinton'un sakatlığı can sıktı. Vida'nın Yeni Malatyaspor maçında sakatlanmasının ardından bir kötü haber de Brezilyalı futbolcudan gelirken elde tek stoper olarak Dortmund maçında beğeni toplayan Francisco Montero kaldı.
NECİP YİNE GÖREVE
Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Süper Lig'in 5. haftasında cumartesi Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta Montero'nun yanında ise yine Necip Uysal'ın forma giymesi bekleniyor. Yeni Malatyaspor karşısında yabancı sınırından ötürü görev alan tecrübeli futbolcu, yaşanan sakatlıkların ardından yine savunmada görev alacak.
JOKERLİĞE ALIŞTI! İLK 11'DEYSE...
Necip Uysal, geçen sezondan bu yana Süper Lig'de 32 maça çıkarken bunların 17'sinde ilk 11'de görev aldı. 30 yaşındaki futbolcu, ilk 11'de başladığı maçların 10'una farklı mevkide başlayarak "joker" rolünü de tam anlamıyla üstlenmiş oldu. 10 maçın 6'sında sağ bek olarak görev yapan Necip, 4'ünde ise stoper bölgesinde şans buldu.
İLK 11'DEKİ SON 17 MAÇI
2020-2021
Trabzonspor - Sağ bek
Antalyaspor - Sağ bek
Konyaspor - Sağ bek
Gençlerbirliği - Sağ bek
Başakşehir - Stoper
Fenerbahçe - Stoper
Erzurumspor - Sağ bek
Sivasspor - Ön libero
Çaykur Rizespor - Ön libero
Hatayspor - Ön libero
Konyaspor - Ön libero
Gençlerbirliği - Stoper
Yeni Malatyaspor - Ön libero
Kasımpaşa - Sağ bek
Kayserispor - Ön libero
Karagümrük - Ön libero
2021-2022
Yeni Malatyaspor - Stoper
MONTERO İLE KRİTİK MAÇLARDA OYNADI
Necip Uysal ve Montero, geçen sezon çok kritik 2 maçta savunmada birlikte görev almıştı. İkili, Vida ve Welinton'un yokluğunda Başakşehir ile Fenerbahçe maçlarında savunmanın göbeğinde görev alırken Beşiktaş 3-2 ve 4-3'lük skorlarla kazanan taraf olmuştu. Necip, Fenerbahçe derbisinde takımının 3. golünü kaydetmişti.
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