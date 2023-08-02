Beşiktaş'ta son dakika! Ahmet Nur Çebi'den İngiltere çıkarması: Pepe ve Alex Oxlade-Chamberlain...
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken başkan Ahmet Nur Çebi'den flaş bir hamle geldi.
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, görüşmelerde bulunmak için İngiltere'ye gitti.
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Sky Sports'a göre Çebi, başkent Londra'da Liverpool'dan ayrılan Alex-Oxlade-Chamberlain ile bir otelde buluştu.
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Haberde Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı transfer için ikna etmeye çalıştığı bilgisi yer aldı.
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PEPE BOMBASI
Öte yandan Beşiktaş Başkanı Çebi'nin İngiltere'de Arsenal'in yıldızı Nicolas Pepe ile de görüşmesi bekleniyor.
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Siyah-beyazlılar, yaz döneminde Arsenal'den ayrılması beklenen Nicolas Pepe'yi radarına aldı.
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Fildişili futbolcu, sözleşmesinde son yıla girmiş bulunuyor.
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Beşiktaş yönetimi, 28 yaşındaki sağ kanadın sözleşmesini feshetmesi halinde devreye girecek.
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Pepe, Arsenal'e 2019'da Lille'den 80 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
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