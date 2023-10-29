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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Serdal Adalı sesleri - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Serdal Adalı sesleri

        17 Aralık'ta seçime gidecek Beşiktaş'ta adaylık için hareketlilik devam ediyor. Siyah-beyazlıların eski asbaşkanı ve başkan adaylarından Serdal Adalı'nın yeniden adaylığı gündeme aldığı öğrenildi

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 29.10.2023 - 11:20 Güncelleme: 29.10.2023 - 11:20
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        Beşiktaş'ta Serdal Adalı sesleri
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        Beşiktaş'ta sahada kötü gidiş devam ederken 17 Aralık'ta yapılacak seçim öncesi hareketlilik devam ediyor.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Siyah-beyazlılarda son olarak Serdal Adalı gelişmesi yaşandı. Beşiktaş'ın eski asbaşkanlarından ve başkan adaylarından olan Adalı'nın 17 Aralık'taki seçimde adaylığı gündemine aldığı öğrenildi.

        Adalı'nın yakın çevresiyle adaylık için değerlendirmelerde bulunduğu belirtilirken kararını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

        ÇEBİ HALA AÇIKLAMADI

        Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından başkan Ahmet Nur Çebi'nin kararı da merak konusu oldu. Yeniden aday olması beklenmeyen Çebi, buna karşın kesin kararını hala açıklamadı. Çebi'nin aday olmayacağını duyurması halinde mevcut asbaşkan Emre Kocadağ'ın başkanlığa talip olacağı kaydedildi.

        YAMANTÜRK ADAYLIKTAN VAZGEÇTİ

        Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk de başkan adaylığı için adı geçen isimlerin başında geliyordu. Yamantürk kesin kararını dün açıkladı. Yamantürk yaptığı açıklamada "10/17 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na aday olmayacağım. Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün menfaatlerini tüm kişisel menfaatlerin önünde tutan bir Beşiktaşlı olarak Türk Sporunun lokomotifi Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne Divan Kurulu Başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım." ifadelerini kullandı.

        TEK AÇIKLAYAN HASAN ARAT

        Beşiktaş'ta başkanlığa adaylığını resmen açıklayan tek isim ise halen Hasan Arat... Arat, seçim çalışmalarına başlarken önümüzdeki günlerde listesini ve projelerini tanıtması bekleniyor.

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