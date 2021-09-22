Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile 24 Eylül Cuma günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlarken iki oyuncudan kötü haber geldi. Adana Demirspor maçında sakatlanan Rachid Ghezzal ile Michy Batshuayi'nin Altay maçında forma giyemeyecekleri belirtildi. Tedavilerine başlanan yıldızların Ajax maçına yetiştirilmesi için çaba sarf ediliyor.

SAKAT SAYISI 7'YE ÇIKTI!

Bir süredir sakatlıklarla boğuşan Kartal'da böylece sakat oyuncu sayısı da 7'ye yükseldi. Yeni Malatyaspor maçında Domagoj Vida ve Alex Teixeira sakatlanmıştı. Dortmund mücadelesi öncesinde bileğinde ağrı hisseden Georges-Kevin N'Koudou da halen iyileşmezken Antalyaspor maçında da Necip Uysal ile Mehmet Topal sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Bu oyunculara Ghezzal ile Batshuayi de eklendi.

ROSIER DE YOK!

Sakat oyuncular can sıkarken bir şok da Rosier'de yaşandı. Adana Demirspor maçının son düdüğüyle birlikte saha karışırken Valentin Rosier de mücadelenin ardından kırmızı kart görmüştü. Fransız yıldız, Altay karşısında takımını cezası nedeniyle yalnız bırakacak.