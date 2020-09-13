Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşandı.

Maça ilk 11'de başlayan Oğuzhan Özyakup, 50. dakikada Flavio ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Oğuzhan oyuna devam edemedi. Dorukhan, Oğuzhan'ın yerine oyuna dahil oldu.