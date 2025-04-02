Beşiktaş'ta sakatlık: Elan Ricardo

Beşiktaş, Elan Ricardo'nun dün yapılan antrenmanda yaşadığı sakatlığın ardından yapılan MR görüntülemesinde sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın dün (1 Nisan) gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Elan Ricardo’nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır. Elan Ricardo’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Genç futbolcunun yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.