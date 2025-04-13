Beşiktaş'ta sakatlık açıklaması: Ernest Muçi

Beşiktaş, Başakşehir maçında sakatlanan Ernest Muçi'nin durumu hakkında sağlık bilgilendirmesi yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakanın 26. dakikasında sağ uyluk iç kısmında ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Ernest Muçi’nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Ernest Muçi’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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4 HAFTA YOK!

Sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Muçi'nin yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.