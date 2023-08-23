Beşiktaş'ta rota Koray Günter!
Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İtalya Serie A'da Hellas Verona forması giyen Koray Günter'i gündemine aldı.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarda öncelikli hedeflerden birisi de stoper takviyesi...
Beşiktaşlı kurmaylar bu doğrultuda İtalya'da Hellas Verona forması giyen Koray Günter'i gündemine aldı.
Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki futbolcuyu kadroya katmak için nabız yoklamaya başladı.
Koray Günter'in İtalyan ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.