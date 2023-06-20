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Beşiktaş'ta orta saha için pazarlıkları sürüyor: Kuzyaev ve Beka Beka...

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Daler Kuzyaev için teklifini yaptı. Ön libero için gündeme gelen isimlerden olan Beka Beka'da kiralama formülü için görüşmeler devam ediyor

Giriş: 20.06.2023 - 14:01 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş'ta orta saha için pazarlıkları sürüyor!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takviye yapılacak bölgelerin başında orta saha geliyor.

Siyah-beyazlılar, son olarak Zenit'le sözleşmesi sona eren Daler Kuzyaev'e kancayı atarken pazarlıklar da başladı.

Siyah-beyazlılar, 30 yaşındaki orta saha için senelik 1.5 milyon Euro'dan 2+1 yıllık kontrat önerdi. Kuzyaev tarafı bu öneriyi değerlendirmeye alırken boşta olan oyuncunun imza parası talebinin de olduğu ifade edildi. Kuzyaev'e İspanya başta olmak üzere farklı tekliflerin de olduğu belirtilirken transferdeki durumun kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

BEKA BEKA LİSTEDE

Ön liberoya da takviye yapmak isteyen siyah-beyazlıların radarına giren isimlerden birisi de Nice forması giyen Alexis Beka Beka... Beşiktaş, Fransız ekibi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isterken görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

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