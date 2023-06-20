Siyah-beyazlılar, 30 yaşındaki orta saha için senelik 1.5 milyon Euro'dan 2+1 yıllık kontrat önerdi. Kuzyaev tarafı bu öneriyi değerlendirmeye alırken boşta olan oyuncunun imza parası talebinin de olduğu ifade edildi. Kuzyaev'e İspanya başta olmak üzere farklı tekliflerin de olduğu belirtilirken transferdeki durumun kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.