Beşiktaş'ta Orkun Kökçü özür diledi
Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, kırmızı kart gördüğü Fenerbahçe derbisinin ardından büyük üzüntü yaşadı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.
Siyah-beyazlılar, 22 dakikada 2-0'ı bulurken 26. dakikada Orkun Kökçü, kendi yarı sahasının ortasında Alvarez ile girdiği mücadelenin ardından sarı kart gördü.
VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu kenarda izleyen hakem Ali Yılmaz, Orkun'un Alvarez'e yaptığı müdahaleyi tespit ederek oyuncunun sarısını iptal edip kırmızı kartına başvurdu.
Orkun Kökçü, oyun dışı kalırken bir kırmızı kart da itirazları sırasında sahaya giren Sergen Yalçın'a geldi.
Bir anda hem hocasız hem de kaptansız kalan Beşiktaş, hemen ardından Fenerbahçe'nin gollerine engel olamadı.
Beşiktaş zirve yarışında ağır bir yara daha alırken Orkun da maçın ardından büyük üzüntü yaşadı.
Orkun Kökçü, soyunma odasında teknik heyet ve takım arkadaşlarından özür dilerken yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu vurguladı.
Arkadaşları da 24 yaşındaki futbolcuya moral verdi.