        Beşiktaş'ta Murat Kaytaz: Rafa Silva'nın pozisyonu VAR'dan kırmızı olabilir! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Murat Kaytaz: Rafa Silva'nın pozisyonu VAR'dan kırmızı olabilir!

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların yardımcı antrenörü Murat Kaytaz, mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.11.2025 - 22:45 Güncelleme: 02.11.2025 - 23:31
        "Rafa'nın pozisyonu VAR'dan kırmızı olabilir!"
        Trendyol Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Murat Kaytaz, mücadelenin açıklamalarda bulundu.

        "RAFA'NIN POZİSYONU VAR'DAN KIRMIZIYA DÖNEBİLİRDİ"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaytaz, "Taktik planlamamızda Sergen Yalçın oyun mantalitesini, üçüncü bölge organizasyonlarını, topu kaybedince baskı yapıp kazanıp büyük Beşiktaş oyununu geri getirmek üzerine çalıştık. 26. dakikadan sonra kırmızı kart var. Doğru karar ama 23. dakikada Rafa Silva'ya yapılan bir pozisyon var. Belki VAR'dan kırmızıya dönecekti. Hakem bunu atladı." diye konuştu.

        "BİRAZ DAHA ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

        Beşiktaş'ın öz güven kaybı yaşadığını aktaran Kaytaz, "Futbolcularımız gol attığı zamanda bile bir tedirginlik duyuyorlar. Gol yediklerinde de tedirgin oluyorlar. Bir öz güven kaybı yaşıyoruz. Toplantılar yaparak bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Rakip hemen 2-2'yi buldu. Teması arttırmamız gerekiyordu. İkinci yarıda ikinci bölge savunması ve agresif savunmayı uyguladık. Burada agresifliğimizi arttırıp pozisyon vermedik. Bireysel hatadan bir gol daha yedik. Bunu düzelteceğiz. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Beşiktaş'a yakışır oyun mantalitesini oturtmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        "ELİMİZDEN GELENİN FAZLASINI YAPIYORUZ"

        Beşiktaş taraftarını mutlu etmek istediklerini anlatan siyah-beyazlı antrenör, "Planlarımız çok güzeldi. Taraftar uzun zamandır Beşiktaş'ın siyahını yaşıyor. Bunu düzeltmek için, beyazını yaşatmak için çalışıyoruz. Taraftarlarımız Sergen Yalçın'a inanmaya devam etsinler. Biz bunu taraftara vaat ediyoruz." dedi. Kaytaz, Beşiktaş'ın uzun bir süredir geçiş oyunu oynadığını ve takımın bu alışkanlığını düzeltmeye çalıştıklarını söyledi.

        Hakemlerin iki tarafa farklı kararlar verdiğini ve Beşiktaş'ın kaosa çekilmeye çalışıldığını savunan Kaytaz, şunları kaydetti:

        "Sergen hoca sahaya girdiği için kırmızı kart gördü, Tedesco ise sarı kart gördü. Kural Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Galatasaray'a farklı mı uygulanıyor? Kulübede ipad var ve maçı izliyoruz, bazı görüntüler verilmiyor. Taktik kameradan tüm pozisyonları izleyip hakeme bilgi veriyorum. Biz savaşımızı sürdürüyoruz. Gereksiz kaosa gerek yok. Sergen hocanın Rafa ve Abraham ile arası kötüymüş, hocanın kimseyle arası kötü değil. Sergen hoca yıldızları yönetemiyor diyorlar. Konyaspor'da Eto'o ile çalıştık. Sivas'ta Cicinho ile iletişimini üst seviyede tuttu. Bir kaos oluşturuluyor. Kaosun içine çekilmeye çalışılıyoruz. Hakemlerden de dikkatli olmalarını istiyoruz. Emeklerimizin karşılığını alacağız, buna inanıyoruz."

