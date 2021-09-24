Süper Lig'de 7. haftaya averajla lider giren Beşiktaş, zorlu Altay deplasmanında bir oyuncusunu daha sakatlığa kurban verdi. İzmir'e 11 futbolcusundan yoksun gelen Beşiktaş'ta Miralem Pjanic sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Teknik direktör Sergen Yalçın yıldız futbolcuyu 32. dakikada oyundan alırken yerine Güven Yalçın'ı dahil etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligde 3-3 berabere kaldıkları Adana Demirspor karşısında kırmızı kart gören Valentin Rosier, sakatlıkları bulunan Francisco Montero, Michy Batshuayi, Cyle Larin, Rachid Ghezzal ve Welinton'un yanı sıra kaleci Ersin Destanoğlu'na Altay maçında görev verememişti.

İzmir'e gelen 16 kişilik kadroda yer alan Montero'nun üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle bugün kadrodan çıkartıldığı Beşiktaş'ta 19 yaş altı takımı oyuncuları Emirhan Delibaş, Koray Yağcı ve Berkay Vardar kadroya dahil edildi.

Siyah-beyazlılarda Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal ve Georges-Kevin N'Koudou'nun da sakatlıkları bulunuyordu.