Beşiktaş'ta milli sıkıntı!

Beşiktaş, yeni hocası Valerien Ismael yönetiminde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken milli takımda bulunan isimlerden gelen haberler can sıkıyor.

Siyah-beyazlıların tecrübeli stoperi Domagoj Vida, Hırvatistan'ın Bulgaristan ile oynadığı hazırlıkl maçında sakatlanarak kenara gelmek zorunda kaldı. Vida'nın Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini korurken yapılacak kontrollerin ardından durumu netleşecek.

ATIBA VE LARIN DÖNÜYOR AMA...

Ülkeleri Kanada ile Dünya Kupası vizesi almayı başaran Atiba ve Cyle Larin ise gece 04.05'te oynanan maçta Panama karşısındaydı. Atiba mücadeleye 11'de başlarken Larin ise son yarım saatte görev aldı. İki oyuncunun da uzun bir yolculuğun ardından yarın dönmesi beklenirken statta yapılacak idmana katılıp katılamayacakları belirsiz. Atiba ve Larin'in zorlu Trabzon deplasmanında görev almalarının zor olduğu ifade edildi.