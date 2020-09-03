Kadrosuna son olarak Francisco Montero'yu katan Beşiktaş'ta yönetim kadroda düşünülmeyen oyuncularla yolları ayırıp yer açmaya çalışırken bir yandan da gözünü Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın revize edilmesine çevirdi.

Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; eski yönetimin imzaladığı 2 yılı anapara ödemesiz 5 yıllık anlaşmadan dolayı sıkıntı yaşan siyah-beyazlılar, bu anlaşmanın revize edilmesini bekliyor.

Bankalar Birliği'nin mevcut kredi borçlarını, nakit para desteği artı 3 yıl ödemesiz, 10 yıla yaymak için yeni bir formül uygulama aşamasında olduğu kaydedilirken konunun kısa süre içinde netliğe kavuşması bekleniyor.

Tüm kulüpler gibi bu konuda revize yapılmasını bekleyen siyah-beyazlıların anlaşma sonrası Beşiktaş’ın önünde yeni transferler yapmak için limit konusunda herhangi bir engeli kalmayacak.